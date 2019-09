Wolfsburg feiert Kinderrechte mit Aktionstag

In der Fußgängerzone wurde passend dazu der fünfte Wolfsburger Kinderbeirat eingesetzt. Dem Gremium gehören 27 Kinder zwischen 9 und 13 Jahren an. Während die Eltern reihenweise die Fotohandys zückten, nahmen die Beiratsmitglieder stolz die Ausweise in Scheckkartenformat entgegen, die Bürgermeister...