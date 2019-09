Polizei stoppt jungen Motorrollerfahrer in Wolfsburg

Der Polizei ist am frühen Sonntagmorgen ein 18-jähriger Mann in der Fußgängerzone der Porschestraße aufgefallen, als er gegen 3 Uhr auf einem Motorroller die Fußgängerzone laut hupend aus Richtung Schillerstraße, über die Kaufhofpassage befuhr. Die Beamten folgten ihm und forderten ihn auf, sein Fahrzeug zu stoppen. Der Rollerfahrer versuchte, zunächst zu flüchten und querte dabei die Pestalozziallee bei Rotlicht in Richtung Südkopf. In Höhe einer Bankfiliale hielt er an. Bei der Kontrolle kam heraus, dass er keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besitzt. Der Roller wurde gesichert abgestellt, der Fahrzeugschlüssel durch die Beamten sichergestellt.

