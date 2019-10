Marathon-Veranstalter gratulieren Wolfsburgs schnellsten Läufern

Inzwischen ist der 14. Wolfsburg-Marathon Geschichte. Eine Ehrung bei den Erwachsenenläufen stand allerdings noch aus – die Prämierung der Stadtmeister auf der Marathon-, Halbmarathon-, 10-Kilometer- und 5-Kilometer-Strecke. Diese Sonderwertung wurde laut Mitteilung in diesem Jahr ins Leben gerufen, um die schnellsten Wolfsburger auf den Strecken zu finden.

Teilnahmeberechtigt war jeder Teilnehmer mit einem Wohnsitz in Wolfsburg. In einer gesonderten Feierstunde im Hause der Wobcom wurden die erfolgreichen Sportler nun geehrt. Bei Kaffee und Kuchen wurde in gemütlicher Runde dabei auch über die abgelaufene Veranstaltung und ganz allgemein über das Laufjahr 2019 philosophiert.

Die Sieger bekamen aus der Hand von Wobcom-Vertriebsleiterin Jenny Vieweg und Marathon-Veranstaltungsleiter Jan Poguntke Pokale, Urkunden und Sachpreise übergeben. Stadtmeisterin im Marathon wurde Ines Roessler (ULV Wolfsburg) in einer Zeit von 3:41:481 Stunden. Louis Hellmuth gewann in 2:46:29 Stunden. Beim Halbmarathon siegten in der Wertung Anna Riske (Laufclub Blue Liner) in 1:26:081 Stunde und Jan Gregor (AudiBKK) in 1:20:12 Stunde. Auf der 10-Kilometer-Strecke gewann Katharina Stark (VfL Wolfsburg) in 0:39:241 Stunde, Rouven Salewsky (VfL Wolfsburg) brauchte 0:36:47 Stunde. Die 5-Kilometer-Distanz lief Katharina Stark (VfL Wolfsburg) in 0:17:361 Stunde und Sascha Diehr (VfL Wolfsburg) in 0:17:28 Stunde.