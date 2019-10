Mieter in der Fallersleber Oststadt erleidet Rauchgasvergiftung

Schlimmeres hat ein Rauchmelder am frühen Donnerstagmorgen in der Fallersleber Oststadt verhindert. Um kurz nach halb vier bemerkte eine Mieterin in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Friedrich-Händel-Straße einen lauten Piepton. Sie machte sich auf die Suche und wurde schnell fündig: Aus der Tür...