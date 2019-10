81 Wolfsburger Eichendorffschüler erhalten Fußgängerdiplom

Die Freude war bei den Grundschülern überwältigend groß. Der Kontaktbeamte der Eichendorff-Grundschule, Polizeioberkommissar Jens Oertelt, zeichnete Ende September 81 Erstklässler mit dem Fußgängerdiplom auszeichnen. Eine Woche lang standen für die Schüler Theorie und Praxis auf den Stundenplan. Als erstes lernten die jungen Verkehrsteilnehmer in Unterrichten die Farben, Formen und Bedeutung verschiedener Verkehrszeichen kennen, um sich an Ampeln und Zebrastreifen richtig zu verhalten. Das erlernte Wissen wurde dann praktisch an einem Zebrastreifen geübt. „Es ist eine Freude zu sehen, wie die Kinder in der kurzen Zeit die Verkehrszeichen erlernen.“ so Jens Oertelt. Am letzten Tag gab es dann die Abschlussprüfung mit anschließender Übergabe der Urkunden, die von der Verkehrswacht Wolfsburg gespendet wurden. Oertelt: „Wichtig ist für die Eltern, dass sie die Regeln im Straßenverkehr vorleben und weiter mit den Kindern vertiefen. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit sei es besonders wichtig, dass die Schulkinder helle und reflektierende Kleidung tragen, um besser gesehen zu werden.“

