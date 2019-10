Eichendorffschule Wolfsburg: 2 Millionen Euro teurer Anbau

Der Bagger ist bereits angerollt, ein Bauzaun grenzt das Areal ein. Am Montag, 7. Oktober, starten die für die Bodenplatte vorbereitenden Erdarbeiten. Die Eichendorffschule, in der 1070 Schüler in Gymnasium (630) und Oberschule (440) untergebracht sind, erhält einen rund zwei Millionen Euro teuren...