Die Serie der Kleber-Attacken in Wolfsburg geht weiter

Gleich sechs Autobesitzer meldeten sich am Samstag bei der Polizei in Wolfsburg. Ein Unbekannter hatte sämtliche Fahrzeuge, allesamt Leasingfahrzeuge von VW, großflächig mit Kleber beschmiert, teilte die Polizei mit. Tatort war die Nordstadt von Wolfsburg ­- Schulenburgallee, Brüder-Grimm-Straße und Werderstraße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um drei Golf und drei Touran. Immer wieder hat in den vergangenen zwei Jahren ein Unbekannter zugeschlagen und mittlerweile rund 500 Fahrzeuge mit einer unbekannten klebrigen Substanz beschmiert. Sie frisst sich durch den Lack eines Fahrzeugs hindurch und zerstört sogar die darunter befindliche Karosserie – jedes Mal ein hoher Sachschaden. Auffällig ist, dass es sich bei den betroffenen Fahrzeugen überwiegend um VW-Leasingfahrzeuge handelt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter