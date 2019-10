Fallersleber Frauenchor feiert 30-Jähriges mit Jubiläumskonzert

Der Frauenchor Fallersleben wird 30 Jahre alt und feiert das mit einem Jubiläumskonzert am Sonntag, 27. Oktober, im Saal des Hoffmannhauses zusammen mit dem MGV Sülfeld, der sein 140-jähriges Jubiläum feiert. Mitwirkende des Chorkonzerts sind somit der Männerchor Fallersleben-Sülfeld-Ehmen, der Pop- und Gospelchor Klangfarben (des MGV Sülfeld) und der Frauenchor Hofmann von Fallersleben. Der Eintritt ist frei.

Im Dezember 1989 gründete Chorleiter Günter Wagner den Chor. Da der Sitz des Chores in Fallersleben sein sollte, ergab sich der Name Frauenchor Hoffmann von Fallersleben. Der Chor wuchs schnell genauso wie die Bandbreite des Repertoires. Mittlerweile reicht es von Volksliedern über Schlager, Klassik, Spirituals, Musical und Pop bis zu geistlichen Liedern.

Bei vielen Veranstaltungen in Fallersleben, in anderen Stadt-und Ortsteilen sowie in anderen Städten hat der Chor mitgewirkt. Der Chor hat eigene Konzerte und Konzerte mit anderen Chören und Musikgruppendurchgeführt und dabei das Liedgut unter anderem von Hoffmann von Fallersleben bekannt gemacht. Der Höhepunkt des bisherigen Bestehens war der dreitägige Besuch eines Chores aus Japan mit einem gemeinsamen Konzert. Ein anderer regelmäßiger Höhepunkt ist seit 20 Jahren das offene Adventssingen am dritten Adventssonntag im Gewölbekeller des Fallersleber Schlosses.

Seit 1997 ist Katrin Seeliger unsere Chorleiterin. Mit ihr hatten wir eine exzellente Nachfolgerin von Günter Wagner gefunden, die die Sängerinnen mit viel Geschick leitet. Veranstaltungen wie Chorfreizeiten, Ausflüge, Grillfeste und Anderes finden regelmäßig statt und festigen die Gemeinschaft.

Es gibt viele Gründe zu singen. Deshalb begrüßt der Chor neue Sängerinnen zu seinen Probeabenden, immer am Donnerstag um 19.30 Uhr im DRK-Haus in Fallersleben in der Bahnhofstraße.