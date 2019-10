Asta-Vorstand kritisiert Infrastruktur an Wolfsburger Ostfalia

Seit 2016 ist Ernst Lang an der Ostfalia in Wolfsburg immatrikuliert. Der 25-Jährige studiert mit dem Schwerpunkt Servicetechnik und Prozesse an der Fakultät für Fahrzeugtechnik. Seit vergangenem April ist er Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses, kurz Asta. Mit Marius Klingemann hat er...