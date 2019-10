Wolfsburg. Die Räder wurden aus verschlossenen Gemeinschaftsgaragen in der Goethestraße, im Mühlengraben und in der Konrad-Adenauer-Allee gestohlen.

Täter stehlen in Wolfsburg Räder an drei Orten

In der Nacht zu Samstag haben Diebe an drei Orten in Wolfsburg hochwertige Sätze PKW-Räder gestohlen. Tatbetroffen sind neuwertige Fahrzeuge der Marke VW. Die Fahrzeuge waren in verschlossenen Gemeinschaftsgaragen in der Goethestraße, im Mühlengraben und in der Konrad-Adenauer-Allee abgestellt. Wie sich die oder der Täter Zugang verschafften, ist unklar. Hinweise: (05361) 46460.