Chor-Trio präsentiert in Velstove zahlreiche Volkslieder

Zum 25. Mal veranstaltete der Männerchor Velstove am Sonntag sein traditionelles Herbstkonzert in der Martin-Luther-Kirche. Als Gastchöre wirkten der Frauenchor und der Männerchor aus Hehlingen mit, als den gut 80 Zuhörern in dem Velstover Gotteshaus ein breites Repertoire geistlicher und...