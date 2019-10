Autofahrerin gerät in Wolfsburg in Gegenverkehr – Kollision

Eine 55 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Wolfsburg ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Landesstraße 322 zwischen Nordsteimke und Wolfsburg leicht verletzt worden. Die Frau kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem 27-jährigen Golf-Fahrer aus Grasleben zusammen. Dieser blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 18.500 Euro. Den Ermittlungen zufolge war die 55-Jährige gegen 20 Uhr in Richtung Wolfsburg unterwegs, als es zu dem Unfall im Bereich des Neubaugebietes Steimker Gärten kam. In einer spontanen Äußerung gab die BMW-Fahrerin an, dass es plötzlich einen lauten Knall gegeben habe und ihr Fahrzeug ausgebrochen sei. Rettungssanitäter brachten die Leichtverletzte ins Klinikum. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.