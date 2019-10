Gute Laune bei ersten Proben des Wolfsburger Weihnachtsmärchens

Britta Hübel wird von ihren Schauspieler-Kolleginnen Nina Damaschke und Jenny Klippel, die sich hier schon zum Teil im Dorothy-Outfit zeigt, in „Hatschi“ verwandelt.

Wolfsburg. Zum ersten Mal kommt das Ensemble von „Der Zauberer von Oz“ in Kontakt mit dem Text und den Kostümen.

Ungewöhnlich ist es, wenn der erste Probentag sofort mit einer Kostümprobe beginnt. Beim ersten Zusammentreffen der Beteiligten am Weihnachtsmärchen „Der Zauberer von Oz“ war auch Sandra Keck vor Ort. Die Hamburgerin hat die Bühnenfassung geschrieben und die Kostüme entworfen. Während im Großen Haus die Bühnenbilder gestellt und zusammen mit Regisseur Rainer Steinkamp besprochen wurden, trudelte nach und nach das Ensemble für die große Wolfsburger Eigenproduktion ein. Die beste Gelegenheit auch für Schneiderin Christel Zelder und Sandra Keck, die Schauspieler gleich mal in ihre fantasievollen Kostüme zu stecken. Für das sowieso immer fröhliche Team bedeutete das laut Mitteilung viel Spaß. Bis die Kleider wirklich sitzen, die nötige Bewegungsfreiheit bieten und alle Details komplett sind, wird in der Schneiderei noch einiges gearbeitet werden müssen.

Nicht weniger lustig ging es bei der Leseprobe zu, an der das komplette Ensemble teilnahm, die acht Darsteller, die Choreografin Britta Rollar und Christian Mädler, der die Lieder einstudiert, darunter auch eine deutsche Fassung von „Somewhere over the Rainbow“ aus dem Filmklassiker mit Judy Garland. Gemeinsam wird das Textbuch erarbeitet, jeder Schauspieler liest erstmal seine Rolle. Ein durchaus ernster Arbeitsgang, aber Betonungen und zwischendurch eine große Geste führten häufig zu Gelächter, mal war der Text, mal eine Zwischenbemerkung der Grund. Es wird noch eine spannende und arbeitsreiche Zeit bis zur Premiere, für Techniker, Schauspieler und Rainer Steinkamp.