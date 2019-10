Wolfsburg: Vollsperrung der Nordhoff-Straße wegen Bauarbeiten

Wolfsburg. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr arbeitet vom 25. bis 27. Oktober an der Brücke in Höhe der A39-Anschlussstelle Wolfsburg-West.

Die Heinrich-Nordhoff-Straße/Wolfsburger Landstraße (Landesstraße 321) in Wolfsburg wird von Freitag, 25. Oktober, etwa 17 Uhr, bis Sonntag, 27. Oktober, etwa 12 Uhr, voll gesperrt. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Grund sind die laufenden Brückenarbeiten in Höhe der A39-Anschlussstelle Wolfsburg-West. Wie die Behörde weiter mitteilte, werden während der Vollsperrung mehrere Stahlbeton-Verbundträger eingebaut, auf denen der Überbau der neuen östlichen Brückenhälfte ruhen soll. Baubedingt ist daher auf der L321 weder Kraftfahrzeug- noch Rad- oder Fußgängerverkehr möglich. Der durchgehende Verkehr auf der A39 ist hiervon nicht betroffen und fließt weiterhin zweistreifig je Fahrtrichtung auf eingeengten Fahrstreifen über die westliche Brückenhälfte, heißt es weiter. Allerdings ist ein Abfahren an der Anschlussstelle Wolfsburg-West von der A39 aus Richtung Süden kommend in Richtung Fallersleben nicht möglich.

Gleiches gilt für das Abfahren von der A 39 aus Richtung Norden kommend in Richtung Wolfsburg-Zentrum. Die Auffahrt aus Fallersleben kommend in Richtung Norden ist in der Anschlussstelle ebenfalls gesperrt. Aus Richtung Wolfsburg-Zentrum kommend ist weder eine Auffahrt nach Norden noch nach Süden möglich.

Umleitungen werden jeweils ausgeschildert. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich. Die Arbeiten zur Erneuerung der A39-Brücke über die Landesstraße 321 liegen nach Auskunft der Landesbehörde im Zeitplan. Der Bau der neuen östlichen Brückenhälfte soll bis zum Jahresende 2019 abgeschlossen sein. Voraussichtlich im Januar 2020 erfolgt dann witterungsabhängig die Umlegung des Verkehrs auf die neue östliche Brückenhälfte, um den Abbruch und Neubau der alten westlichen Brückenhälfte zu ermöglichen. Der Neubau der Brücke ist aufgrund von alters- und verkehrsbedingten Schäden nötig geworden und hat im Januar 2019 begonnen. Die gesamten Bauarbeiten, zu denen auch die parallel ausgeführte Instandsetzung der benachbarten Mittellandkanalbrücke gehört, sollen Ende 2020 abgeschlossen sein.