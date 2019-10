Baugebiet Steimker Gärten: Die ersten Wolfsburger sind drin!

Nirgendwo in Wolfsburg hat man in den letzten Jahren so viele Baukräne, Baucontainer, Baugerüste, Bauarbeiter und Mehrfamilienhäuser in Bau auf so engem Raum gesehen wie an der Nordsteimker Straße. Fast schon rührend nehmen sich da die Bäumchen, der handtuchgroße Streifen Rasen und die kleinen...