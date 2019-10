17-Jähriger in Wolfsburg vom Auto erfasst

In den frühen Morgenstunden ist es am Samstag zu einem folgenschweren Unfall mit einem Fußgänger gekommen. Zur Unfallzeit befährt nach Angaben der Polizei ein 45-Jähriger Wolfsburger mit seinem VW Caddy den linken Fahrstreifen der Braunschweiger Straße, aus der Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung...