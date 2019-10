Wolfsburger Reit- und Fahrverein nimmt Reitabzeichen ab

Traditionell fand in den Herbstferien die Reitabzeichenwoche auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Wolfsburg statt. Unter der Leitung von Alexandra Stübig und mit Unterstützung von zahlreichen Helfern wurde fleißig trainiert und Theorie gepaukt, um die bestmögliche Leistung in der jeweiligen Prüfung zu zeigen. 19 Teilnehmer zwischen 8 und 60 Jahren waren laut Mitteilung mit großer Begeisterung dabei. Die Stimmung war die gesamte Woche ausgelassen, und jeder war mit Feuereifer dabei. Und so konnten am letzten Lehrgangstag folgende Ergebnisse, in Form von erlangten Reitabzeichen, entgegengenommen werden. Basispass: Lilli Berndt, Charlotte Ridder, Phillip Tympel, Mareka Esders. Longieraabzeichen LA5: Brigitte Skaba, Steffen Melchior, Lisa Kannenwischer, Lilly Fernanda Hansonis. RA 8: Finja Palitzsch, Kim Banek, Amelie Hay. RA 6: Mareka Esders, Paula Eickmeier, Lilly Fernanda Hansonis. RA 5: Marie Muschall; Mirja Eickmeier, Ida Scholz, Franziska Marie Bolte, Philipp Tympel. RA 4: Annabell Victoria Probst, Finja Hilfiker, Stella Hein.

