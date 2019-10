Betrunkener Wolfsburger rastet in Goslar komplett aus

Ein Wolfsburger hat sich bei seinem Besuch in Goslar ganz schön daneben benommen: Wie die Polizei mitteilt, hatte der 38-Jährige derart viel Alkohol getrunken, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Um dem Mann zu helfen, rückte die Polizei zum Goslarer Bahnhof an. Doch der Wolfsburger wollte offenbar keine Hilfe: Er quittierte die Hilfeversuche, indem er die Beamten beleidigte, bespuckte und in ihre Richtung schlug.

Widerstand gegen Beamte

Im Weiteren leistete er immer noch Widerstand und konnte nur nach Anwendung einfacher körperlicher Gewalt ins Krankenhaus zu Behandlung gebracht werden. Sein Alkoholgehalt: 2,58 Promille. Gegen den Wolfsburger wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.