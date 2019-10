Wolfsburg feiert wie im Jahr 1922

Wolfsburg ist eine Reise wert, dachten sich drei Frauen aus Wetzlar am vergangenen Wochenende. Was Julia Reis, Ingrid und Eva-Maria Keller in die VW-Stadt zog, darauf waren sie im Internet gestoßen. Das weibliche Trio aus Hessen feierte am Samstag im Congress-Park mit 2000 Gästen aus Wolfsburg und...