Mülltonnen brennen in Detmerode und am Rabenberg

Ein oder mehrere Feuerteufel trieben am Wochenende in Wolfsburg ihr Unwesen und hinterließen dabei ein Bild der Verwüstung. Mehrere Müllcontainer brannten in der Nacht zu Samstag in Detmerode und in der Nacht zu Sonntag am Rabenberg. Dabei entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. In allen Fällen hat die Polizei die Untersuchungen aufgenommen. „Wir gehen von Brandstiftung aus“, sagte...