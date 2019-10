Unbekannte nehmen Campingmobil aus Wendschott mit

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Wendschott einen VW Bus vom Typ California gestohlen. Der Besitzer hatte sein neun Jahre altes in silber lackiertes Fahrzeug über Nacht am Straßenrand im Schützenring abgestellt. Der Wert des Wohnmobiles wird auf 40.000 Euro geschätzt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Diebstahl zwischen

20 Uhr am Abend und 8.30 Uhr am Morgen. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich mit der Polizeiwache in Vorsfelde unter (05363) 992290 in Verbindung.

