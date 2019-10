So will die Stadt Wolfsburg den St.-Annen-Knoten umbauen

Eine dritte Geradeausspur in Richtung Schloss, eine dritte Fahrspur nach Süden, eine zweite Linksabbiegerspur in Richtung Dieselstraße und eine längere Rechtsabbiegerspur von der Dieselstraße auf die Berliner Brücke. So stellt sich der Lenkungskreis Verkehr die Ertüchtigung des St.-Annen-Knotens vor. Die Stadtverwaltung schlägt dem Rat vor, auf dieser Grundlage in die Detailplanung zu gehen. Die frühere Idee des Lenkungskreises, ein...