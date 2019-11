Skisparte des TSV Neindorf fährt zwei Mal in den Schnee

Auch wenn es in und um Wolfsburg keine Berge gibt – Ski fahren können Wintersportfreunde hier trotzdem lernen. Im kommenden Jahr bietet die Skisparte des TSV Neindorf zum 20. Mal eine Reise in die Alpen an, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Jubiläumsfahrt vom 26. Januar bis 2. Februar führt nach Kirchberg/Kitzbühel in Tirol. Übernachtung, Halbpension, sechs Tage Skipass, Hüttenabend, Vortreffen und Nachtreffen kosten 799 Euro bei eigener Anreise.

Die Skisparte des TSV Neindorf wurde 1999 gegründet. Ein- bis zweimal pro Saison geht es zu wechselnden Skigebieten in den alpinen Winter. Für die Entspannung nach einem Tag auf der Piste werden je nach Reiseziel auch Hotels mit Wellnessabteilung und eigenem Schwimmbad bereist. Ob allein reisend, weiblich, männlich oder Familie, Anfänger, Fortgeschritten oder Ski-Ass – die Reisegruppe ist laut der Mitteilung stets bunt gemischt. Es gebe im Verein einen eigenen Skilehrer.

Das Jubiläumsjahr wird erstmalig mit einer Saison-Eröffnungsfahrt vom 20. bis 24. November dieses Jahres in das Skigebiet Sölden eingeläutet Es geht zum Haus „Alexander“ (Doppelzimmer inklusive Frühstück und drei Tage Skipass für 297 Euro bei eigener Anreise für Mitglieder, für Nichtmitglieder 40 Euro mehr. Für Eröffnungsfahrt und und Alpen-Fahrt sind noch Plätze frei. Wer mitfahren möchte, kann sich unter www.ski-tsvneindorf.de informieren. Anmeldungen nehmen Jörg Schriever unter (0170) 3815722 und Rainer Sabothe unter (05365) 350 entgegen.

Im Jubiläumsjahr bietet die Skisparte außerdem am Freitag, 20. Dezember, im Rahmen des lebendigen Adventskalenders gratis Glühwein und Leckereien an. Veranstaltungsort ist das Feuerwehrhaus Neindorf ab 17 Uhr.