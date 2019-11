„Wolfsburg ohne Menschen“ – Rauchfrei-Initiative wirbt mit Video

Das Video fängt freundlich an: Mit netter Musik werden Bilder und Fakten zu Wolfsburg eingeblendet, zu sehen sind der Allerpark, die Autostadt, das Schloss und das Phaeno. „Eine beeindruckende Metropole“ heißt es.

„Wolfsburg ist ausgelöscht“

Auf einmal ändert sich die Musik. Die Heindrich-Nordhoff-Straße ist zu sehen, der Rathausvorplatz, – menschenleer. „Wolfsburg ist ausgelöscht“ wird eingeblendet.

Das Video auf Youtube:

Youtube rauchfrei-Initiative „Wolfsburg ohne Menschen“

Das Ganze stammt von einer Initiative, die Deutschland rauchfrei machen will. Mitinitiator René Linden versichert am Telefon, dass es nicht böse gemeint gewesen sei, dass man ausgerechnet Wolfsburg ausgewählt hat. Laut seiner Initiative sterben pro Jahr 120.000 Menschen in Deutschland an den Folgen des Tabakkonsums. „Wir wollten dieser Zahl einfach ein Gesicht geben“, sagt Linden.

Wolfsburg als Illustration für Tausende Tote

Dazu habe man geschaut, welche Städte ungefähr eine Einwohnerzahl von 120.000 Menschen haben. Laut Website kamen auch andere Städte in Betracht, etwa Ulm, Koblenz, Göttingen, Pforzheim oder Würzburg. Für Wolfsburg habe man sich entschieden, weil es deutschlandweit bekannt ist, so Linden.

Dass die Wolfsburger wenig begeistert sein könnten, wenn ihre Stadt als Illustration für Tausende Tote genutzt wird, wischt Linden beiseite. „Es geht um die Initiative, wir wollen Methoden zur Rauch-Entwöhnung aufzeigen“, sagt er. „Und dafür brauchten wir einfach ein Gesicht.“

Am Ende fiel die Wahl auf Wolfsburg, weil es die bekannteste deutsche Stadt mit etwa 120.000 Einwohnern ist – immerhin.