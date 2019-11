City-Galerie in Wolfsburg – Görtz übernimmt Roland

Görtz, das Hamburger Modeunternehmen für Schuhe und Accessoires, hat zum 1. November die in der City-Galerie ansässige Roland-Filiale übernommen. Roland hatte laut Pressemitteilung bereits im Frühjahr angekündigt, das Konzept in Deutschland bis Ende 2020 einzustellen. Görtz übernimmt deutschlandweit 21 Flächen inklusive Mobiliar, Ware und Filial-Crews, sofern der Wunsch der Mitarbeiter besteht.

Görtz bietet, so die Mitteilung weiter, eine große Schuhvielfalt sowie qualitätsverliebte Produkte für Damen, Herren und Kinder. Mit mehr als 200 Marken werden dem Kunden Schuhe und Accessoires in jeder Form und Farbe, für jedes Wetter und jede Gelegenheit geboten. Von internationalen Trendmarken über modische Labels bis hin zu exklusiven Premiummarken. Kompetente Beratung und inspirative Ideen sind dabei ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie.

„Wir freuen uns auf den neuen Standort in Wolfsburg. In der City-Galerie möchten wir auch weiterhin aktuelle und hochwertige Schuhmode mit kompetenter Beratung und freundlichem Service anbieten“, wird Frank Revermann, Geschäftsführer der Ludwig Görtz GmbH, in der Mitteilung zitiert. „Weiterhin können wir durch die Übernahmen unser Filialnetz entsprechend unserer Expansionsstrategie verdichten und unsere Präsenz im Segment der Qualitätsschuhe weiter ausbauen.“

Spätestens zum Frühjahr 2020 wird der gesamte Store mit dem Görtz-Markendesign ausgestattet sein. Eine zwischenzeitliche Schließung wird nicht erfolgen. red