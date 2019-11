Wolfsburg: Sven Elverfeld ist weiterhin niedersachsens bester Koch

Auf Platz 1 der kulinarischen Hitparade des „Gault & Millau“ im Lande steht seit 2002 und weiterhin mit 19,5 Punkten Sven Elverfeld vom Restaurant „Aqua“ in Wolfsburg. In der Begründung der Restauranttester des „Gault & Millau“ heißt es: „Dessen unvergleichlicher Stil lässt sich vielleicht am ehesten durch das beschreiben, was er nicht ist: vordergründig oder hochtrabend. Auch heuer konnten wir die Abwechslung zwischen vornehm-zurückhaltenden Tellern und eindrücklich Kräftigem bestaunen. In die letzte Kategorie fällt etwa die wunderschön angerichtete, wie Tagliatelle geschnittene Sepia mit großzügig bemessenem Imperialkaviar, Belugalinsen, Queller und einer beinahe deftigen Räucherstör-Emulsion. Extrem ausdrucksstark auch die geniale Verbindung von Krabben, Onsen-Ei und einem Kroepoek-artig frittierten Eiweiß obenauf; ein paar rohe Babyspinatblätter gaben das nötige Quäntchen Säure und Bitterkeit.“

Die 32 Restaurantkritiker haben für die neue Ausgabe des Kulinarik-Führers, die am Dienstag erscheint, mehr als 1000 Restaurants getestet, heißt es in einer Mitteilung des Restaurantguides. Der „Gault & Millau“ ist neben dem Guide Michelin der einflussreichste Restaurantführer. red