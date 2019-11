Ausgezeichnet: Initiative Steimker Berg erhält Bürgerpreis

Sie veranstaltet jedes Jahr einen Adventsmarkt und sorgt dafür, dass ein Wochenmarkt Leben auf den Marktplatz am Steimker Berg bringt. Dafür hat der Ortsrat Stadtmitte die Initiative Steimker Berg am Dienstag mit seinem neuen Bürgerpreis ausgezeichnet. Ortsbürgermeister Detlef Conradt übergab in...