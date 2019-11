Wolfsburg: Es groovt, es swingt, es begeistert

„Basie Straight Ahead, Fields of Gold, Uptown Funk, I Wish“, Titel von Count Basie, Sting, Bruno Mars und Stevie Wonder spielte die Big Band der TU Braunschweig unter der Leitung von Géza Gál zum Abschluss des ersten „Brass Day“ im Großen Saal der städtischen Musikschule. In traditioneller...