Ehrlicher Finder gibt in Wolfsburg Portemonnaie ab

„Ehrlich währt am längsten“ ist eine alte Redewendung, die am Wochenende auch auf einen 22-jährigen aus Afghanistan stammenden Wolfsburger zutraf. Der Mann hatte am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines großen Mehrfamilienhauses in der Straße Burgwall eine Geldbörse mit 515 Euro Bargeld gefunden und postwendend per Notruf die Einsatzzentrale der Polizei verständigt. Anschließend machte er sich laut Mitteilung der Polizei auf den Weg zur Polizeiwache und übergab das Portemonnaie schon in der Porschestraße an eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife. Die Beamten nahmen die Börse an sich und übergaben sie wenig später samt weiterer Dokumente an die überglückliche 70-jährige Eigentümerin. red

