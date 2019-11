Zufahrt VW-Tor Nord wird in Wolfsburg gesperrt

Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an der Höhenbegrenzung wird die Zufahrt von der B 188 (Oebisfelder Straße) stadtauswärts zum VW-Tor Nord am Montag, 18. November, und Dienstag, 19. November, jeweils in der Zeit von 8.30 Uhr bis 13 Uhr sowie von 14.45 Uhr bis 20.30 Uhr, gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Zufahrt über die Straße Zu dem Balken bleibt durchgehend möglich. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den beschilderten Umleitungsstrecken zu folgen. red

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder