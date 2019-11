20.000 Euro Schaden nach Unfall auf Wolfsburger Kreuzung

Bei einem Unfall auf der sogenannten Badeland-Kreuzung sind am Donnerstagabend eine

28 Jahre alte Skoda-Fahrerin aus Hannover und ein 26-jähriger Audi-Fahrer aus Wolfsburg leicht verletzt worden. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Den Ermittlungen nach übersah die 28-Jährige um 19.10 Uhr beim Linksabbiegen von der Straße Allerpark in die Oebisfelder Straße den aus der gegenüberliegenden Schulenburgallee in den Allerpark fahrenden 26-Jährigen. Bei der folgenden Kollision drehte sich der Skoda und kippte auf die Beifahrerseite, wie die Polizei berichtet. Beide Verletzte wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.