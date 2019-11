1500 Menschen bringen den Allerpark zum Leuchten

Das war ein würdiger Höhepunkt der St. Martinswochen in Wolfsburg. Mehr als 500 Kinder strahlten mit ihren Laternen um die Wette und verwandelten gemeinsam mit Eltern, Freunden und Verwandten das Gelände rund um die Volkswagen-Arena in ein beeindruckendes Lichtermeer. Schon am Nachmittag bastelten...