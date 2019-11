Polizei Wolfsburg ermittelt gegen Rechtsrockkonzert-Teilnehmer

Das Konzert fand in einem Lokal in der Innenstadt statt (Symbolbild).

Auf ein spontan angekündigtes Rechtsrockkonzert in einem Wolfsburger Lokal in der Innenstadt reagierte die Polizei Wolfsburg am Freitagabend mit einem Polizeieinsatz. Das berichtet die Polizei am Montag.

Die Beamten der Polizei Wolfsburg wurden laut Polizeimeldung von Einheiten der Bereitschaftspolizei unterstützt, die den Zulauf zu der als Geburtstagsfeier deklarierten Veranstaltung gezielt überwachten.

Stationäre Kontrollstellen eingerichtet

An der Heinrich-Nordhoff-Straße, der Wolfsburger Landstraße und im Bereich des Wolfsburger Hauptbahnhofs wurden stationäre Kontrollstellen eingerichtet, um den Zulauf zu dem Veranstaltungsort auf Grundlage des Niedersächsischem Polizeigesetzes zu überprüfen.

Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Insgesamt wurden 94 Identitätsfeststellungen durchgeführt. In zwei Fällen wurden gegen Teilnehmer Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. An den Jacken der Beschuldigten stellten Einsatzkräfte derartige Symbole fest.

Nach dem Strafgesetzbuch wird dies mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Veranstaltung verlief ohne Vorkommnisse und wurde nach Mitternacht beendet.