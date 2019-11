Stau in Wolfsburg: Stadt soll am Annen-Knoten umplanen

Wie der Ortsrat Stadtmitte sieht auch der Wolfsburger Bauausschuss die Notwendigkeit, mehr für einen besseren Verkehrsfluss zu tun als das, was der Geschäftsbereich Straßenbau bislang vorhat. Aus Sicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Georg Bachmann hat sich die Stadtverwaltung die falschen Fahrbeziehungen vorgenommen. „Ich halte überhaupt nichts von drei Spuren in Nord-Süd-Richtung“, sagte er in der Ausschusssitzung am Donnerstag....