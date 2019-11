Vorfahrt missachtet: Rollerfahrer in Wolfsburg schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer, zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von rund 5000 Euro ereignete sich am Samstagvormittag gegen 7.15 Uhr auf der Zollhausstraße, Einmündung Von-Droste-Hülshoff-Straße. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach Angaben von Beteiligten und Zeugen befuhr eine 43-Jährige aus Wolfsburg mit ihrem VW Polo die Zollhausstraße aus Richtung Hehlingen kommend in Richtung Reislingen und wollte nach links in die Von-Droste-Hülshoff-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 62 Jahre alten Wolfsburger, der ihr auf seinem 25 km/h-Motorroller auf der Zollhausstraße entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der 62-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Der Motorroller und der VW Polo waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. red

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder