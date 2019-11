The Cast zeigen in Wolfsburg komische Einlagen

Diese Stimmen! Wunderschön, so kristallklar, so wohlklingend, bester Belcanto. Das Publikum im fast ausverkauften Scharoun-Theater schwärmte vor den Garderoben von The Cast, also von Carrie Anne Winter (Sopran), Alexandra Zarubna (Sopran) und Anne Byrne (Mezzosopran) sowie Guillermo Valdés (Tenor),...