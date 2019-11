Kinderklinik Wolfsburg: 30 Monate längere Bauzeit

Was lange währt, wird endlich fertig. Zweieinhalb Jahre später als ursprünglich geplant, soll am 20. März 2020 um 12 Uhr endlich die langersehnte Einweihung der neuen Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Wolfsburger Klinikum gefeiert werden. Doch nicht nur der Zeitrahmen hat sich deutlich verschoben, auch die kalkulierten Kosten sind gestiegen – von 26,5 Millionen auf 33 Millionen Euro. Ein Plus von 6,5 Millionen Euro. „Ich hätte...