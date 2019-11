SPD-Mitglieder in Wolfsburg trauern um Doris Zander

Wolfsburg. Zander gehörte seit 1991 dem Ortsrat Nordstadt an, in dem sie sich immer zum Wohle der Menschen im Norden Wolfsburg eingesetzt hat.

Die Mitglieder der SPD-Ortsratsfraktion in der Nordstadt und des SPD-Unterbezirks Wolfsburg trauern um Doris Zander, die am 24. November nach langer und schwerer Krankheit verstarb, wie die SPD mitteilt. Zander gehörte seit 1991 dem Ortsrat Nordstadt an, in dem sie sich immer zum Wohle der Menschen im Norden Wolfsburg eingesetzt hat. Doris Zander wurde sehr von den Bürgern geschätzt, hat an allen Aktivitäten im Ortsteil teilgenommen und dadurch viele Bürgeranliegen aufgenommen und vertreten. Sie war im ganzen Stadtteil als besonders bürgernah bekannt, sagt Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer. „Auf Doris war stets Verlass. Sie hat an ihren sozialdemokratischen Überzeugungen festgehalten – auch, wenn es Gegenwind gab“, erinnert sich Frank Helmut

Zaddach, langjähriger Ex-Ortsbürgermeister der Nordstadt.

„Die Verstorbene war sehr eng verbunden mit der SPD und dem Ortsverein Nord. Es gab kaum eine Veranstaltung, an der Doris nicht teilnahm und sich einbrachte“, blickt Ortsvereinsvorsitzender

Antonio Zanfino zurück. Ihr Interesse galt dem Reisen. „Doris ist oft mit dem SPD-Reisedienst verreist“, weiß Olde Dibbern, Fraktionssprecher der SPD im Nordstadt-Ortsrat, und ergänzt: „In den vergangenen Jahren traf man sie immer wieder mit ihrem Rollator an, mit dem sie ihren Runden um den Teich und über den Hansaplatz drehte.“ red