Im DOW ist Schlange stehen angesagt

Wolfsburg. Der Black Friday lockte die Wolfsburger in Massen zum Einkaufen. In den Designer Outlets (DOW) herrschte den ganzen Tag über riesiger Andrang – dabei hatten die Läden so lange geöffnet wie sonst noch nie am Black Friday. Um 9 Uhr öffneten die Geschäfte, die ersten Kunden kamen aber schon früher....