Wolfsburger Polizei schnappt betrunkene Autofahrer

Zwei betrunkene Autofahrer konnte die Polizei am Samstag, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 1.45 Uhr dank Zeugenhinweisen stoppen und aus dem Verkehr ziehen. Der erste Fall ereignete sich um 00.50 Uhr in Fallersleben. Nach einem Zeugenhinweis konnte eine Polizeistreife den Fahrzeugführer eines VW...