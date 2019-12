Dornröschen in Wolfsburg – Langer Applaus für die böse Fee

Die böse Fee Carabosse erhält sehr, sehr starken Szenenapplaus und Schlussbeifall. Sie ist völlig in Schwarz gekleidet, aber es sind keine eng anliegenden Reifröckchen und Oberteile, sondern weit fallende, für den Tanz ziemlich hinderliche Stoffbahnen. Und sie tanzt am Stock, so als sei ein Bein...