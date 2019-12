Laith Al-Deen sagt kurzfristig Konzert in Wolfsburg ab

Laith Al-Deen musste am Freitag ein Konzert in Brilon abbrechen. Auch am Wochenende kann er nicht auftreten.

Schlechte Nachrichten für Laith-Al-Deen-Fans: Das Konzert im Wolfsburger Kulturzentrum Hallenbad am Samstagabend fällt aus. Der Musiker aus Mannheim sagte es am späten Vormittag kurzfristig ab – aus gesundheitlichen Gründen.

„Liebe Wolfsburg- und Erfurt Konzertbesucher, zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich gestern ein Konzert in der Mitte abgebrochen, weil mich eine Virusinfektion total niedergestreckt und mir die Stimme genommen hat“, schreibt der Al-Deen auf Facebook. „Ich möchte nur 100 Prozent Konzerte geben, deshalb lasst uns das genau so in Bälde nachholen. Eure Tickets behalten ihre Gültigkeit, mein Team checkt schon die Nachholtermine, und ihr werdet hier informiert! Vielen Dank für euer Verständnis und ich wünsche euch ein entspanntes, ,stimm’ungsvolles Jahresende!“ Dazu postete Al-Deen ein Video, in dem er mit einem dicken Schal um den Hals und hörbar schlecht bei Stimme um Verständnis bittet und verspricht: „Wir holen die Auftritte nach.“

Laith Al-Deen musste am Freitag ein Konzert in Brilon vorzeitig beenden. Er hat sich schon vor 19 Jahren einen Namen im Musikgeschäft gemacht. Damals stürmte er mit dem Song „Bilder von dir“ die Charts. Seitdem heimste er Goldene Schallplatten und die Goldene Stimmgabel ein, seine Alben erreichten Top-Platzierungen. Auf seiner aktuellen Akustik-Tour „C‘est la vie“ stellt der Musiker neue Stücke in Arrangements vor, die perfekt in die Adventszeit passen sollen.