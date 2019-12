Einbrecher stehlen in Wolfsburg Armbanduhren

Die Einbrecher gelangten ungehindert an das Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße.

Wolfsburg. Die Täter richten bei dem Einbruch in eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße einen Schaden von 2500 Euro an.

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Mittwoch zwischen 8.20 und 17.10 Uhr. Die

Täter erbeuteten laut Mitteilung der Polizei mehrere Armbanduhren und richteten einen Schaden von mindestens 2500 Euro an. Die Einbrecher gelangten ungehindert an das Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier öffneten sie gewaltsam die Hauseingangstür und gelangten so in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses. Anschließend öffneten sie die Wohnungstür. Mit mehreren Armbanduhren flüchteten die Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (05361) 46460 entgegen. red