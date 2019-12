Mitte Januar sollen mobile XXL-Ladesäulen in Wolfsburg stehen

Das elektrisierende Geschenk von Volkswagen an die Stadt zum 80. Geburtstag wird in diesen Tagen überall im Stadtgebiet verteilt: Nicht nur in Fallersleben, sondern auch in anderen Stadtteilen erfolgt derzeit der Aufbau der markanten mobilen Ladesäulen für Elektro-Fahrzeuge. Wie exklusiv berichtet,...