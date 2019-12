Judith Wurm leitet das Integrationsreferat in Wolfsburg

Judith Wurm heißt die neue Leiterin des Integrationsreferates der Stadt. Am Mittwoch wurde die 39-Jährige offiziell in ihr Amt eingeführt. Sie übernimmt 2020 die Aufgaben von Sylvia Cultus, die ein Sabbatjahr einlegt. Von 2021 an teilen sich Wurm und Cultus dann die Leitung des...