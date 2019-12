Durchknallen?

Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle eine krachende Niederlage erlitten. Eine Kollegin forderte mich zur Internet-Challenge übers Für und Wider unbegrenzter Silvester-Knallerei auf. Weit abgeschlagen landete ich mit dem Wunsch, es zum Jahreswechsel weniger krachen zu lassen oder vielleicht ganzen Wohnbezirken böllerfrei zu geben. Ohne Knalltrauma auf dem Klieversberg zu stehen und das Neue Jahr zu begrüßen, das hätte schon was. Fand ich. Mit mir aber nur wenige andere. Jedenfalls lag meine Kollegin mit ihrem Ja zu unbegrenztem Böllerspaß zu Silvester uneinholbar vorn. Einen echten Klick-Storm konnte sie verbuchen. Und heute? Was meinen Sie, liebe Leser? Kanonenschlag freie Zonen in Wolfsburg? Feuerwerk nur auf dem Allerpark-Festplatz? Vielleicht künftig Licht- und Lasershows statt Raketenzauber wegen des Feinstaubes? Bin gespannt auf Ihre Antworten.

