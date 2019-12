50.000. Besucherin des Jahres im Planetarium Wolfsburg

Das Wolfsburger Planetarium hat in dieser Woche den 50.000. Besucher des Jahres empfangen und konnte damit zum fünften Mal seit Eröffnung im Jahr 1983 die Besucherzahl von 50.000 brechen, heißt es in einer Mitteilung. Vera Thies, eine Mathematiklehrerin aus Braunschweig war die Gewinnerin, die von Sylvia Stibbe und Eileen Pollex mit einem Präsent überrascht wurde. Sie war nicht zum ersten Mal im Wolfsburger Sternentheater zu Besuch, sondern war gemeinsam mit ihren Kindern schon häufiger zu Gast.

Geschäftsführer Dennis Weilmann und sein Team freuen sich über den Zuspruch der Besucher: „Trotz eines heißen Sommers konnten wir mit Hilfe eines starken Programms wieder viele Menschen zu einem Besuch in unserem Hause motivieren“, wird er zitiert. Weilmann begründet dies nicht nur mit dem „konsistenten und vielfältigen Gesamtkonzept“, sondern auch mit den besonderen Veranstaltungen, des Planetariums in diesem Jahr: „Die Festwoche, die das Team anlässlich der Mondlandung auf die Beine gestellt hat, hat viele Menschen aus der ganzen Region angesprochen und zu einem Besucherzuwachs geführt. Und auch das neue Format der WVG-Sternenfahrt ist gut angenommen worden.“

Auch für das nächste Jahr hat das Team schon neue Ideen entwickelt, so gibt es für Kinder ab zehn Jahren in den Winterferien zum ersten Mal die Möglichkeit, an einem Teleskop-Bastelkursus teilzunehmen, das am Abend gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen im Zuge einer Live-Beobachtung des Abendhimmels getestet werden kann. Das Astro-Ferienprogramm findet am 3. Februar ab 14 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.