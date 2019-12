Adventssingen in St. Heinrich in Wolfsburg

Am 22. Dezember fand in der Kirche St. Heinrich ein Adventssingen statt. Die neuen Eigentümer der profanierten Kirche, Jutta und Herbert Schmerschneider, hatten Freunde und Bekannte zu diesem adventlichen Event eingeladen. Mehr als 50 Besucher sangen Advents- und Weihnachtslieder, lauschten Geschichten und Gedichten zur Weihnachtszeit sowie dem Orgelspiel von Heinrich Oys, heißt es in einer Mitteilung.

Im Anschluss traf man sich unter der Orgelempore zu Glühwein, Punsch, Tee, Kaffee und Plätzchen zum Gedankenaustausch. Jutta und Herbert Schmerschneider hatten die profanierte Kirche St. Heinrich und die sich anschließenden ehemaligen Kloster- und Gemeinderäume gekauft. Inzwischen wurde dieses Zentrum umgebaut zu Studentenwohnungen. Auch das Architekturbüro zog aus Fallersleben in die neue Immobilie.

Trotz der Profanierung (Entweihung des Gotteshauses) sei die Kirche aufgrund der Großzügigkeit der Eigentümer ein Sammlungsort für Christen. So finden dort zum Beispiel nach wie vor Gottesdienste der Eichendorffgrundschule, der Kita St. Heinrich und neuerdings die der Rumänisch-Orthodoxen Kirche sowie der Eritreisch-Orthodoxen Christen statt. Alle Besucher der Adventsfeier seien beeindruckt gewesen, dass ein solch schöner sakraler Raum an diesem Abend im Lichterglanz des Advents in seiner alten Pracht noch einmal mit christlichem Leben erfüllt wurde. red