Diebe brechen Stand auf Weihnachtsmarkt in Wolfsburg auf

Ihren Getränkebestand für Silvester haben Unbekannte aufgestockt, indem sie in einen Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt in der Porschestraße eingebrochen sind. Sie haben laut Mitteilung der Polizei diverse Flaschen mit Alkohol im Gesamtwert von rund 3000 Euro erbeutet.

Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 19.45 Uhr, und Donnerstagmittag, 12.30 Uhr. Ein Angestellter hatte am 2. Weihnachtstag den Einbruch bemerkt. Die Täter gelangten ungehindert an den Verkaufsstand, der sich in der Nähe zur Rothenfelder Straße zwischen einem Bekleidungs- und einem Schuhgeschäft befindet. Sie öffneten gewaltsam die Holzklappläden und gelangten so ins Innere der Hütte.

Da es sich nach ersten Feststellungen um insgesamt mindestens 147 Gebinde in der Größenordnung von 50 bis 700 Milliliter handelt, gehen die Beamten davon aus, dass die Täter möglicherweise mit einem Fahrzeug vorgefahren sind, um die Beute abtransportieren zu können. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460. red