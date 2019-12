Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Autodiebstahl in Wolfsburg.

Wolfsburg. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Autodiebstahl. Unbekannte haben am Samstag einen neuwertigen Wagen im Allerpark in Wolfsburg gestohlen.

Nagelneuer Golf im Allerpark in Wolfsburg gestohlen

Einen Autodiebstahl meldet die Polizei Wolfsburg. Laut einer Mitteilung meldete der Geschädigte der Polizei am späten Samstagnachmittag, dass sein neuwertiger VW Golf gestohlen worden sei. Sein Auto hatte der 73 jährige Wolfsburger demnach ordnungsgemäß im Allerpark abgestellt und verschlossen. Im Fahrzeug befand sich überdies noch eine Damenhandtasche. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Trotz umfänglicher Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug oder dessen Verbleib bisher nicht ermittelt werden. Hinweise über verdächtige Personen in der Zeit zwischen 15.30 und 17 Uhr im Bereich Allerpark an die Polizei unter (05361) 46460. red